Pedro Cabeleira: “As salas têm de programar filmes portugueses mesmo que tenham só 20 espectadores”

Pelo meio, revela como trabalha com improvisação, como escolhe o elenco e como se sustenta uma parceria criativa de longa data com Diogo Figueira (argumento) e Vasco Esteves (produção). Entre o cinema de autor e a urgência de comunicar com o público, interessa-lhe filmar juventudes à margem, não como exotismo, mas como matéria dramática e social.

“Entroncamento” é falado como um dos filmes portugueses mais aguardados. Como está a viver este momento?

Com grande expectativa. Quero ver se esse “mais aguardado” se verifica quando for para sala e se vai fazer muitos espectadores ou não. Vive-se também com alguma ansiedade, claro, mas mais expectativa. Há sempre muitas coisas a acontecer que podem influenciar se vai correr bem ou mal: se vai ser programado em muitas salas ou em poucas, se a divulgação vai chegar a muita gente, e depois se as pessoas vão querer sair de casa para ir ao cinema.

A crítica preocupa-o? Não… quer dizer, a crítica é importante. Influencia se escrevem ou não sobre o filme, se há entrevistas, se há conversa. Mas o realizador não pode viver a pensar nisso. E neste caso, como o filme já estreou em Cannes e os críticos portugueses viram-no lá, quase todos gostaram. Já sei mais ou menos o que esperar. Ter o filme em Cannes é um sonho concretizado, sim, mas também é mercado. Existe o mercado comercial e existe o mercado de autor e filmes deste perfil, se não estrearem em festivais grandes, depois ficam com pouca viabilidade. Cannes serviu para validar o filme e para o filme ser falado.

Mesmo sendo uma secção mais pequena dentro do festival, sentiu esse efeito? A ACID não é a passadeira vermelha. Mas as sessões estavam cheias, a sala é muito boa, e isso é bom. Agora, Cannes é um meio um pouco artificial, é uma feira em ponto grande, as pessoas vão muito para fazer negócio. Serve para mostrar o filme. Gostei muito mais de mostrar o filme aqui, por exemplo no São Jorge, no Leffest, com muita gente do Entroncamento a ver e pessoas de Portugal que se relacionaram melhor com o filme, porque percebem os códigos.

O que o levou a contar esta história? Quando estava a acabar “Verão Danado”, um amigo meu daqui, que é artista de rap, convidou-me para fazer um videoclipe. E foi uma viragem: olhei para as ruas onde cresci, para as pessoas com quem cresci, mas com o ponto de vista de pôr a câmara. Quando tens uma ligação pessoal, as coisas ficam mais interessantes. A partir daí comecei a desenvolver uma história.

Também houve uma questão de produção, do que era possível fazer… Claro. Era uma coisa mais ao meu alcance do ponto de vista de financiamento. Não posso pensar em fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial… onde é que vou arranjar dinheiro? Fazer um filme no Entroncamento, com pessoas que conhecia, estava mais ao alcance. E havia outra coisa: esta geografia não está muito representada no cinema português. Tens filmes muito rurais, tens filmes dos grandes centros urbanos… e este “in between”, cidade pequena que não se identifica como rural e que também não é grande centro urbano, acho que não tinha sido filmado assim.

Como foi filmar em casa, com família e comunidade por perto? Foi óptimo. Foram tempos maravilhosos. Adorei preparar o filme, adorei filmar aqui. As pessoas do Entroncamento aderiram muito, colaboraram muito. Houve muita gente da cidade a participar. Algumas cenas depois ficaram cortadas na montagem, com pena minha, mas para mim foi uma alegria. Foi tentar trazer para o filme aquela experiência boa que já tinha sentido nos videoclipes.

Ficção, realidade e personagens com “áreas cinzentas”

O filme retrata uma juventude marcada pela desigualdade de oportunidades e desejo de fuga. Até que ponto nasce de histórias reais? O filme é ficção. Claro que é sempre baseado na realidade, mas não me inspirei em ninguém em concreto. Não vou dizer “esta personagem é aquela pessoa”. O meu objectivo era um retrato da sociedade. Há uma realidade alternativa, construída com coisas que ouvi, com o que vi, e depois com colaboração dos actores. Eles deram muito de si.

A Laura, protagonista, divide-se entre um emprego “honesto” e pequenos esquemas. O que interessava nessa ambiguidade moral? Gosto da ideia dos fora da lei mas representado a uma escala mais realista. Não é aquela coisa de “grandes mafiosos”; são pessoas reais. Muitas vezes vivem disso porque não têm opção, porque têm poucas expectativas, ou porque as coisas são muito monótonas. A Laura traz também uma ironia: vem de fora, chega a um grupo de rapazes que se acham senhores da cidade, “grandes mauzões”, muito masculinos… e ela provavelmente tem muito mais bagagem, viu coisas mais perigosas, e mesmo assim é tratada com condescendência. Isso dá-lhe a força para dar a volta ao jogo.

O Entroncamento aparece também como metáfora de partidas e chegadas. A estação tem muita presença. O movimento dos comboios está sempre ali. É uma cidade ferroviária, uma cidade em movimento. Isso dá identidade, mas pode ser frustrante para quem fica: estás a ver pessoas a sair e a chegar e tu estás no mesmo sítio. Acho que isso tem um peso psicológico, e tentei explorar.

O filme aborda misoginia, xenofobia, violência de género, imigração. Sentiu uma responsabilidade acrescida? Tem de haver muita responsabilidade. Não se pode tratar isto de forma leve ou superficial. Eu tentei sempre dar humanidade às personagens, independentemente da raça, etnia, cor, género. E trabalhar áreas cinzentas: há pessoas que acabam por ser xenófobas e podem parecer “boas pessoas”, mas aquilo é um problema. E há pessoas discriminadas, portanto é delicado. Também não tenho medo de mostrar as coisas como são na realidade que conheço. E nas realidades que conheço menos, tento falar com as pessoas, perceber, não escrever “de cor”.

Parcerias, elenco e o método

Trabalhou novamente com o Diogo Figueira. Como funciona a parceria? É mais fácil ter alguém. Eu, o Diogo e o Vasco trabalhamos juntos desde a escola de cinema, éramos um “triângulo”. Continuamos juntos. Sem o Diogo, não era a mesma coisa. E quero continuar a trabalhar com ele.

Na fotografia, a Leonor Telles. Que universo visual procuraram? Muito intuitivo. Falamos de lentes, câmara… e depois a rodagem é ver o que funciona. Ela às vezes gosta de “apagar” luzes para não ficar demasiado iluminado, outras vezes mete uma luz para dar uma cor. É esse trabalho de sentir.

E a improvisação dos actores: porquê abrir esse espaço? Porque queria diálogos mais reais. Às vezes os escritores têm dificuldade em pôr a fala “realista” na boca das personagens. O improviso mete na boca dos actores aquilo que as personagens diriam. Sai mais autêntico. E traz reacção: eles não estão à espera, estão a reagir. Isso torna as cenas mais orgânicas, mais próximas da vida. Sair da juventude e abrir outro caminho.

Que histórias ainda precisa de contar? Vou explorar outras coisas, sem dúvida. Já estou a trabalhar numa ideia, não vou falar porque ainda vai a concurso, mas é outro caminho. Infelizmente não tenho ideias todos os dias. Adorava ser desses, mas não sou. Agora estou focado numa ideia e tenho o privilégio de estar a receber para poder trabalhar nisso, é uma sorte. Depois logo se vê se acontece.

O Pedro e o Vasco conhecem-se desde os 18 anos. Diria que um não estaria aqui sem o outro? Seguramente não estaria aqui hoje sem o Vasco. Isso é certíssimo. No primeiro filme ele emprestou-me a câmara, emprestou-me a casa… e “Entroncamento”, não via ninguém a produzir isto desta maneira se não fosse ele. O Vasco gere as contas para as coisas não correrem mal. Consigo filmar quase tudo o que quero porque ele consegue segurar o orçamento.

O que é que ele traz ao set? Ele tem muito jeito com pessoas, gera tranquilidade, resolve conflitos. Produtores às vezes são figuras “difíceis”; o Vasco não. É paciente. Eu digo “quero isto”, ele diz “está apertado”, e tenta encontrar solução. É quase como o “pai paciente”. E sim: ele também tem ideias criativas. É uma parceria win-win. Espero que ele continue a fazer os meus filmes… mesmo sendo eu chato (risos).