Cheias poupam principais culturas da Lezíria Grande mas deixam prejuízos de 3,5 milhões

As culturas de arroz e tomate não foram afectadas e a gestão da água foi determinante para evitar danos maiores. Nos últimos trinta anos foram investidos mil milhões de euros nos terrenos e a associação continua a apostar na modernização das infraestruturas. Estivemos à conversa com Catarina Madaleno, directora executiva, que explica que a pressão de projectos logísticos e a necessidade de água doce mantêm-se como desafios centrais para a agricultura na Lezíria Grande de VFX.

A Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira registou prejuízos de 3,5 milhões de euros devido ao mau tempo, mas, graças à intervenção pronta das equipas no terreno, não houve rombos no dique. Ainda assim, a estrutura em terra que protege os quase 14 mil hectares de terrenos da Lezíria Grande, a maior parte localizada no concelho de Vila Franca de Xira e 60 hectares no concelho de Azambuja (Vila Nova da Rainha), sofreu danos bastante significativos. “As portas de água do dique estiveram expostas a condições excepcionais e não foram dimensionadas para isso. Foram quatro semanas com caudais muito elevados, com uma pressão hidráulica muito significativa, e tivemos deslizamentos no dique em várias zonas”, explica, ao MIRANTE, Catarina Madaleno, directora executiva.

A associação monitorizou 24 sobre 24 horas as intempéries com ameaça de cheias entre 22 de Janeiro e 23 de Fevereiro, um dos episódios meteorológicos e hidrológicos mais exigentes das últimas décadas na bacia hidrográfica do rio Tejo. Agora, a associação de beneficiários é das cerca de vinte que vai recorrer a apoio do Governo, no âmbito do aviso do PEPAC (Restabelecimento do potencial produtivo), para recuperar os danos em infraestruturas. O dique tem de estar enxuto antes do próximo Inverno, ou seja, a reparação terá de ser feita entre Setembro e Outubro. “Espero que a contratação pública seja de modelo simplificado, porque, senão, é impossível fazer. Tivemos medidas de mitigação nas zonas onde houve deslizamentos e agora temos de esperar que o dique enxugue para poder voltar com máquinas mais pesadas e levar materiais”, explica a responsável.

Agricultura protegida face a intempéries e períodos de seca

A maioria das culturas nos terrenos da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (VFX) é de arroz e tomate. Não foram afectadas pelo mau tempo porque ainda não estavam cultivadas. Os animais foram retirados das parcelas ainda antes da reunião com a Protecção Civil de VFX, a propósito de uma das seis tempestades que assolaram o país. “Sentimo-nos preparados para estes eventos, tendo sido fundamental a comunicação e interação com outras entidades. Temos uma óptima relação com a Agência Portuguesa do Ambiente, que me ligou às quatro da manhã a dizer que os caudais iam aumentar em Espanha”, relata.

A Lezíria Grande de VFX tem também sido fustigada por períodos de seca “bastante duros de ultrapassar”. A directora explica que é difícil dizer ao agricultor em que área deve ou não semear/plantar, porque não se sabe a quantidade de água que vai estar disponível, até porque não existe nenhuma barragem na zona. “Já passámos, em 2012, um período de seca em que já tínhamos plantações e sementeiras feitas. Tudo aquilo que não conseguimos satisfazer em termos de necessidades hídricas das plantas resultou em quebras na produção, depois do investimento já estar feito. Aí sim, a pressão é muito grande porque temos que salvar isto da melhor maneira possível”, reitera. Para isso, a associação gere os recursos diariamente, fazendo previsões baseadas em dados.

Mil milhões de euros investidos em três décadas

A associação tem 70 sócios, sendo os beneficiários entre 250 a 300 empresas. Em 30 anos foram investidos na Lezíria Grande cerca de mil milhões de euros, por entidades públicas e privadas. A organização vive exclusivamente dos sócios e recebe os valores das taxas de exploração e conservação dos terrenos. A água também é paga ao metro cúbico pelos beneficiários, assim como a taxa de conservação das infraestruturas que utilizam (estradas, redes de rega, estações elevatórias).

O rendimento anual é de 6 milhões de euros, correspondente ao mesmo valor em gastos. “Temos um proveito muito reduzido. Somos uma entidade sem fins lucrativos e fazemos por equilibrar isto”, diz a directora-executiva, uma das 20 funcionárias da associação e que, desde há três anos, é a primeira mulher no cargo.

A especialização dos agricultores em determinada cultura tem marcado os negócios na Lezíria Grande. Trata-se de uma vertente empresarial, com procura de muita mão-de-obra especializada, nomeadamente na operação de determinadas máquinas e equipamentos. “O agricultor que conheço é uma empresa e está focado no máximo rendimento. Seguramente trabalhamos com os melhores agricultores, com uma visão muito empresarial, e isso facilita muito a transição da geração”, considera.