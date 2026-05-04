Carlos Tavares: um olhar duro sobre o país a partir da Póvoa de Santarém

Segunda parte de uma entrevista realizada por Bernardo Emídio

O que o levou a escolher a Póvoa de Santarém para viver? A razão é quase caricata, porque começou por ser muito prática. Quando era presidente da Stellantis passava a vida em aviões e precisava de estar a menos de uma hora de um aeroporto conveniente, fosse Lisboa, Tires ou Alverca. Esse era o primeiro critério. O segundo era encontrar uma propriedade com uma garagem grande, porque sou, assumidamente, um doente do desporto automóvel e precisava de espaço para os carros, as peças, os troféus, os livros, tudo isso. Encontrámos aqui essa combinação. Comprámos em 2019 e vivemos cá permanentemente desde 2022.

Mas a ligação à terra parece já ir além dessa escolha inicial. Sim, claramente. Uma pessoa pode instalar-se num sítio por razões práticas e depois decidir viver ali como mera presença física, quase sem criar laços. Não foi isso que quis fazer. Eu vivo aqui, conheço as pessoas, cruzo-me com elas, observo a realidade da aldeia e da freguesia. E achei que, estando aqui, tinha a obrigação moral de perceber como podia ser útil. Não fazia sentido estar instalado na Póvoa de Santarém e comportar-me como alguém que apenas dorme cá e depois desaparece para o seu mundo. Isso, para mim, seria uma forma errada de habitar um lugar.

Foi isso que o aproximou do Centro Social Nossa Senhora da Luz? Foi exactamente isso. Fui bater à porta para perguntar como podia ajudar. Não fiquei à espera de convite, nem acho que tivesse de ficar. Tenho consciência de que a sorte que tive, o trabalho que fiz, o percurso que construí, fazem de mim um privilegiado no contexto desta aldeia. E o privilégio traz responsabilidade. O mínimo que uma pessoa deve fazer é perguntar onde pode ser útil. Foi isso que fiz com toda a naturalidade.

O lançamento do seu livro na freguesia teve também essa intenção? Achei simbolicamente muito importante apresentar o livro aqui, e não num grande centro urbano, precisamente para não passar uma mensagem de distância ou até de desprezo em relação às pessoas com quem vivo todos os dias. Seria estranho viver aqui e depois ir procurar validação noutro lado, como se o território onde moro fosse apenas um cenário. Além disso, as receitas do livro revertem para a instituição, o que dá um sentido muito concreto ao gesto.

Foi distinguido como associado honorário. Tocou-o esse reconhecimento? O título em si, sinceramente, não me interessa por aí além. Não vivemos de títulos. Mas o acto, esse sim, é importante. Receber um reconhecimento vindo de quem trabalha todos os dias na instituição, de quem cuida dos outros, de quem conhece a realidade concreta da fragilidade humana, isso tem significado. Isso tocou-me, naturalmente. E o diploma está bem visível no meu gabinete, não por vaidade, mas porque me recorda uma coisa essencial: a forma como tratamos os mais velhos diz tudo sobre a qualidade moral de uma sociedade.

Um país que envelhece e uma máquina que bloqueia

Essa atenção às respostas para os mais velhos também ajuda a perceber a insistência com que fala das estruturas residenciais para idosos? Estamos perante um drama anunciado. Temos uma população a envelhecer num país que não cria riqueza suficiente para responder ao desafio. Hoje, colocar um familiar numa estrutura desse tipo pode custar entre 1.500 e 2.000 euros por mês. Quantas famílias conseguem suportar isso? Muito poucas. E, ao mesmo tempo, para criar novas respostas, a carga burocrática vai aumentando. Nem estou a falar apenas de dinheiro; estou a falar de obstáculos administrativos, de processos, de exigências sucessivas, de uma máquina que complica tudo.

Considera que o problema é mesmo de fundo? Estamos a construir uma divergência explosiva. Por um lado, temos mais envelhecimento. Por outro, temos menos capacidade de resposta. E, em cima disso, vamos colocando mais barreiras burocráticas a quem quer criar soluções. Depois, o próprio Estado manda fechar estruturas privadas ou informais porque não cumprem a norma X ou o regulamento Y, mesmo quando, na prática, até podem estar a prestar um serviço humano aceitável ou até bom. O resultado disto tudo é terrível: mais solidão, mais famílias sem saída, mais pessoas a envelhecerem sem apoio. Vamos ter pessoas a morrer sozinhas em casa.

Fala muitas vezes de coesão social e diz que ela também se faz em coisas pequenas. Quero dizer que a coesão não nasce apenas de grandes programas, de discursos ou de conferências. Faz-se também no quotidiano, em gestos mínimos que parecem insignificantes mas não são. Eu acredito muito no factor de 10%. É a palavra que se diz quando se entra num café, numa loja, quando se cruza alguém na aldeia, quando se vê um vizinho no tractor ou um pastor ao longe. Um “bom dia”, um aceno, um “como está?”. Isto custa muito pouco e, no entanto, funciona como óleo na caixa de velocidades da sociedade. O contrário é areia. Dou-lhe um exemplo gravíssimo: depois das intempéries, os mais altos responsáveis do país visitaram zonas destruídas, ficaram comovidos, como qualquer ser humano normal, e decidiram que, para reparar danos abaixo de 10 mil euros, não seriam precisos papéis. Faz-se e o Estado paga. Era uma decisão humana, sensata e ajustada.

E o que aconteceu depois? A máquina burocrática apropriou-se da decisão e começou a destruí-la por dentro. Passados meses, a execução era mínima. Isto é de uma gravidade absoluta. Temos o poder político a decidir uma coisa justa e a administração a desfazê-la. Se deixarmos a democracia funcionar assim, destruímos a confiança das pessoas na democracia. E depois admiramo-nos com o crescimento dos extremos.

TAP, Estado e interesse nacional

Qual a sua posição sobre a privatização da TAP e de outras grandes empresas estratégicas? A minha posição assenta em duas vertentes. A primeira é simbólica e tem a ver com os jovens. Quando se privatiza a TAP para estrangeiros, está-se a dizer aos jovens engenheiros, gestores, juristas e diplomados portugueses que não acreditamos neles. Está-se a dizer: esta empresa só pode ser bem gerida por franceses, alemães ou outros. Isso é uma péssima mensagem num país que quer reter talento e que, ao mesmo tempo, se lamenta por perder os seus melhores. A segunda vertente é estratégica. Se o primeiro sector do PIB português é o turismo, a primeira ferramenta com poder económico desse sector é a TAP. É a TAP que traz americanos, brasileiros, passageiros do Médio Oriente e de outros mercados de elevado valor acrescentado. Não controlar, de uma forma ou de outra, a principal ferramenta do principal sector do país é, para mim, um contrassenso.

Ainda assim, compreende que o Estado queira alienar esse activo? A TAP é um activo tóxico. Pôr as mãos naquilo, tentar endireitar aquilo, limpar aquilo, é uma obra gigantesca e politicamente muito penosa. Percebo perfeitamente que um Governo, com tantos problemas para gerir, queira livrar-se de um activo desse tipo. Uma coisa é eu compreender a decisão do ponto de vista da conveniência política e administrativa. Outra, muito diferente, é considerar que isso seja bom para o país do ponto de vista estratégico. E eu acho que não é.

O que figuras como Donald Trump, Putin ou Milei trouxeram ao mundo em termos políticos e económicos? O que trouxeram foi a confirmação brutal de que certos países são essencialmente transacionais e egoístas. Isso sempre existiu, nomeadamente nos Estados Unidos, mesmo quando a narrativa vinha mais embrulhada em valores. O que Trump fez foi pôr isso a nu. A camada de valores liberais, democráticos, de liderança moral do Ocidente, foi atirada para segundo plano. Veio ao de cima a dimensão meramente transacional, nua e crua.

E isso obriga a Europa a mudar? Sim, e aí há até uma consequência positiva, se quisermos olhar para isto desse ponto de vista: a perda de ingenuidade. A Europa precisa de perder ingenuidade. Precisa de perceber que o mundo está mais fragmentado, mais perigoso, mais egoísta e menos regulado por consensos éticos abstratos. Não basta ter boas intenções ou um discurso moralmente confortável. É preciso perceber a dureza do mundo tal como ele é.

E no caso português? Portugal devia ter uma posição mais clara de defesa dos seus interesses europeus. Somos um país que respeita a sua assinatura, respeita compromissos, e isso é um valor muito importante da nossa história. Mas isso não quer dizer que tenhamos de andar a lamber botas. Temos de defender a ordem internacional, claro, mas também temos de defender os nossos interesses. E os nossos interesses estão na construção de uma Europa forte, lúcida e menos ingénua.

Depois de tantos anos fora, qual foi o país que mais o impressionou? O Japão. Eu devo tudo à França. Foi a França que me deu a formação, as oportunidades, a carreira, a possibilidade de fazer aquilo que fiz. Tenho uma dívida de gratidão para com esse país. Mas o país que mais me impressionou foi o Japão. Porque é uma sociedade de funcionamento extremamente harmonioso à superfície e, ao mesmo tempo, de uma crueldade impressionante em profundidade. É uma sociedade muito fechada sobre si própria, que não aceita bem a imigração, que vive a sua insularidade de forma muito particular. É disciplinada, enquadrada, educada, harmoniosa na aparência, mas com uma dureza de fundo muito grande.

Consegue dar exemplos concretos dessa impressão? Num elevador, se eu entrar no terceiro andar e sair no décimo, mas lá dentro estiverem pessoas que entraram no rés do chão e vão mais acima, quando saio carrego no botão de fecho rápido para lhes reduzir a espera. Na rua, as pessoas andam organizadas. Há um sentido de respeito colectivo pelo espaço e pelo tempo dos outros que impressiona. É um país de enorme sofisticação social no comportamento. Agora, isso não significa que eu preferisse viver numa sociedade japonesa. Provavelmente, se tivesse de escolher, preferiria viver numa sociedade americana. Mas o Japão impressionou-me.

Com opiniões tão fortes, porque não aparece mais vezes na televisão? Não é por falta de interesse. Gosto de pensar por mim próprio e gosto muito de discutir com jornalistas e com jovens, sobretudo quando trazem perguntas interessantes, até surpreendentes. Gosto de debater, de pôr o meu raciocínio à prova, de ver se alguém o consegue destruir e encontrar coisa melhor. Isso estimula-me intelectualmente. Agora, há uma coisa que não faço: não faço 200 quilómetros para ir a um estúdio só porque eles têm as máquinas lá. Eu digo muitas vezes: querem entrevistar-me, venham a Santarém. E fica tudo apavorado.

Valoriza muito a opinião dos jovens. Sente-se com a idade que tem? Não sei responder a isso dessa forma. O que eu sei é que é interessante levantar todas as manhãs para aprender qualquer coisa e para criar valor. Criar valor pode ser uma boa conversa, pode ser plantar tomates, pode ser gerir uma empresa, pode ser ajudar uma instituição. O importante é isso. Quando se chega à minha idade, a única coisa que faz sentido é tentar deixar um país, uma sociedade e um planeta melhores para os que vêm a seguir. Se eu não estiver aqui para preparar uma melhor vida para os meus netos, então a minha vida perde sabor. É por isso que ouço os jovens. É por isso que me interessa o que pensam. Porque é para eles que estamos a construir…ou a destruir.