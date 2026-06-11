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Entrevista | 11-06-2026 18:00

Teletejo tem mais de três décadas de actividade ao serviço da região

Teletejo tem mais de três décadas de actividade ao serviço da região
ESPECIAL FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA
Carina Alcobia, directora de Recursos Humanos - foto DR
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Empresa de Almeirim tem actualmente como missão levar energia limpa às comunidades, criar empregos estáveis e investir no futuro.

Ao longo de mais de três décadas, a Teletejo evoluiu de uma pequena prestadora de serviços para uma empresa consolidada, reconhecida pela excelência na instalação e manutenção de infra estruturas eléctricas. O que começou com uma proposta simples levar energia de qualidade a comunidades - hoje é uma visão ampliada: levar energia limpa, criar empregos estáveis e investir no futuro.
“O crescimento da Teletejo é inseparável do crescimento de Almeirim”, afirma a direcção da empresa. “Iniciámos com uma equipa reduzida, mas ambição grande. Agora contamos com mais de 100 colaboradores, residentes nas proximidades da sede, que trabalham diariamente para garantir que a energia chega de forma segura e eficiente a todas as comunidades”
Actualmente, a empresa também actua na transformação energética de Portugal. Além das infra-estruturas tradicionais de média e baixa tensão, a Teletejo implementa soluções em energias renováveis, electrificação industrial, redes de comunicação, e sistemas de segurança: parques fotovoltaicos, carregadores de veículos eléctricos, iluminação pública LED eficiente, detecção de incêndios, entre outras.
A Teletejo está em recrutamento activo e permanente, procurando profissionais em múltiplas áreas, como electricistas, motoristas de pesados e manobradores de máquinas, serventes/pedreiros, empregados de armazém e administrativos, por exemplo, oferecendo empregos estáveis, formação contínua, e ambiente de trabalho seguro e regulado.
A sustentabilidade não é complemento - é parte do núcleo do negócio. Certificada em ISO 9001 (Qualidade) e ISO 45001 (Segurança), a Teletejo prepara-se para obter a ISO 14001 (Gestão Ambiental), reafirmando o seu compromisso com o planeta e com práticas ambientalmente responsáveis. “Este é um compromisso com quem vive aqui. Queremos que o crescimento económico beneficie Almeirim”, conclui a empresa, sugerindo uma visita ao seu site.

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