Teletejo tem mais de três décadas de actividade ao serviço da região

Ao longo de mais de três décadas, a Teletejo evoluiu de uma pequena prestadora de serviços para uma empresa consolidada, reconhecida pela excelência na instalação e manutenção de infra estruturas eléctricas. O que começou com uma proposta simples levar energia de qualidade a comunidades - hoje é uma visão ampliada: levar energia limpa, criar empregos estáveis e investir no futuro.

“O crescimento da Teletejo é inseparável do crescimento de Almeirim”, afirma a direcção da empresa. “Iniciámos com uma equipa reduzida, mas ambição grande. Agora contamos com mais de 100 colaboradores, residentes nas proximidades da sede, que trabalham diariamente para garantir que a energia chega de forma segura e eficiente a todas as comunidades”

Actualmente, a empresa também actua na transformação energética de Portugal. Além das infra-estruturas tradicionais de média e baixa tensão, a Teletejo implementa soluções em energias renováveis, electrificação industrial, redes de comunicação, e sistemas de segurança: parques fotovoltaicos, carregadores de veículos eléctricos, iluminação pública LED eficiente, detecção de incêndios, entre outras.

A Teletejo está em recrutamento activo e permanente, procurando profissionais em múltiplas áreas, como electricistas, motoristas de pesados e manobradores de máquinas, serventes/pedreiros, empregados de armazém e administrativos, por exemplo, oferecendo empregos estáveis, formação contínua, e ambiente de trabalho seguro e regulado.

A sustentabilidade não é complemento - é parte do núcleo do negócio. Certificada em ISO 9001 (Qualidade) e ISO 45001 (Segurança), a Teletejo prepara-se para obter a ISO 14001 (Gestão Ambiental), reafirmando o seu compromisso com o planeta e com práticas ambientalmente responsáveis. “Este é um compromisso com quem vive aqui. Queremos que o crescimento económico beneficie Almeirim”, conclui a empresa, sugerindo uma visita ao seu site.