Vinho Lambéria’s tem os saberes acumulados de uma família de pequenos produtores

O vinho tinto Lambéria’s 2025, considerado o melhor do concelho de Azambuja numa prova com trinta e seis amostras, foi produzido como nos anos anteriores, sendo a única alteração, com exclusão das condições climáticas, uma vindima mais tardia.

O produtor, Ricardo Lambéria, refere o facto de o estado de maturação das uvas ter sido importante, mas lembra também que os seus vinhos, feitos a partir das castas Castelão e Tinta Roriz, são feitos de forma quase artesanal.

“Temos uma adega artesanal com esmagador, prensa e lagar e foi assim que aprendi a fazer o vinho. Tudo o que sei, aprendi com o meu pai, Paulo Lambéria, e o meu avô, Joaquim Lambéria, e ainda hoje escuto sempre as opiniões deles. O principal ensinamento foi gostar da terra, da vinha, e tratar tudo com muita dedicação e amor”.

Apesar do Cartaxo ser a “casa” da marca Lambéria’s, a família tem uma forte ligação geográfica e operacional à localidade vizinha de Vila Nova de São Pedro, que pertence à vizinha União das Freguesias de Manique do Intendente (no concelho da Azambuja).

Para Ricardo Lambéria, a produção de vinho é um ‘hobby’, mantém a sua profissão, da qual não pode abdicar uma vez que a área da vinha é bastante pequena, cerca de 5 hectares. A marca Lambéria’s foi criada pela tia, Madalena Lambéria, em 2016 com o intuito de homenagear toda a família, que sempre se dedicou ao cultivo da vinha e à produção de vinho. As inovações introduzidas, tanto por ele, como antes pelo seu pai, surgiram de um estudo continuado e da introdução de novos produtos nas curas.

A marca tem apostado na presença em eventos locais, como a Festa do Vinho do Cartaxo, por considerar importante o contacto directo com os consumidores, a quem é vendida, directamente, a quase totalidade da produção.

“Temos oportunidade de explicar todo o processo da nossa forma de fazer o vinho e as pessoas gostam de conhecer a nossa história familiar. E para nós é importante termos a opinião dos consumidores”, sublinha.

A Lambéria’s faz preferencialmente vinho tinto. Também já fez brancos e roses, mas apenas em anos de grande produção de uvas. “Eu gosto mais de vinho Tinto. Para mim o vinho tem de ter corpo, grau e textura. O meu perfil de vinho tinto é um vinho com graduação alcoólica elevada, nunca inferior a 13%, textura que se sinta no palato depois da sua ingestão e corpo que nos encha a boca.”.