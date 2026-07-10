Nuno Morgado: “O Sardoal não pode pagar sozinho a segurança da população”

É natural de Sardoal e tem uma vida muito ligada à terra. Que papel sente que tem tido na comunidade? Tenho procurado estar presente da forma que consigo. Já passei por algumas associações e tento apoiar sempre que possível, embora as funções de comandante e de responsável pela Protecção Civil retirem muito tempo. Quando alguém me aborda com um problema, tento resolver ou encaminhar para quem tenha essa responsabilidade. Quero que as pessoas sintam que têm aqui alguém para ajudar. Mas também temos de ser realistas: somos todos falíveis e não conseguimos resolver todos os problemas.

Essa presença pública cruza-se com a política. Já ouvi dizer que tem simpatia pelo PSD. É verdade? Não acho que possa ser visto dessa forma. No lugar que ocupo, o meu entendimento é claro: quem está no comando não pode ter parcialidade. Tem de ser completamente imparcial. É lógico que todos temos preferências, mas trabalho com umas pessoas como trabalho com outras. Qualquer partido com representatividade aqui sabe que, da minha parte, há respeito institucional. O comando não pode ser condicionado por preferências pessoais.

Quando percebeu que queria ligar a vida aos bombeiros? Foi algo que se proporcionou. O meu pai tinha sido bombeiro voluntário e, com colegas da mesma idade, entrei para o corpo de bombeiros aos 14 anos. Nessa altura não pensávamos nisto como profissão. Era uma forma de ajudar. Mais tarde, com os piquetes, o socorro, o salvamento e sobretudo os verões, comecei a olhar para esta actividade de outra forma. A componente profissional surgiu depois, já com vinte e tal anos, através de contratos com o município.

Há alguma ocorrência que o tenha marcado? Recordo o grande incêndio de 1995, que começou no concelho de Mação e se propagou ao Sardoal. Foi violento, ameaçou habitações e exigiu muito do corpo de bombeiros. Também houve um acidente rodoviário, complexo no salvamento, com vítimas projectadas para fora da viatura e outras encarceradas. E houve um incêndio urbano em Alcaravela, onde morreram duas crianças. Essa ocorrência afectou-me muito. Quando falamos de crianças, a dimensão emocional é outra.

Consegue deixar esse peso no quartel? Por muito que se diga que o trabalho fica no trabalho e que em casa está a família, quem está no socorro não consegue desligar completamente. No meu caso, tento brincar com os filhos, fazer actividades com eles, desligar um pouco. Mas quem está em funções de comando leva sempre trabalho para casa. Posso não levar papéis nem computador, mas levo mentalmente. É um sacrifício, mas também é uma escolha.

Um corpo misto para um território exigente

Como olha para a evolução da corporação? O corpo de bombeiros tem feito o seu caminho. Não gosto de fazer grandes comparações com o passado, porque cada tempo cria oportunidades e dificuldades diferentes. Somos um corpo de tipologia mista, com profissionais e voluntários, e para territórios do interior considero que essa é uma solução adequada. Temos baixa densidade populacional, muita área florestal e agrícola e riscos sazonais marcados, sobretudo os incêndios rurais. A componente profissional garante a permanência e o socorro imediato; a componente voluntária permite reforçar a resposta quando a necessidade aumenta.

O Sardoal tem investido muito na protecção civil. Esse esforço devia ser mais apoiado pelo Estado? Devia. A câmara municipal, enquanto entidade detentora do corpo de bombeiros, assume uma responsabilidade muito grande. Percentualmente, o Sardoal canaliza verbas significativas para a protecção civil. Isso garante segurança, mas também significa que dinheiro que podia ir para uma estrada, um jardim ou um edifício tem de ser aplicado nos profissionais, nas viaturas e nos equipamentos. As associações humanitárias recebem apoios directos do Estado; os corpos municipais de tipologia mista não são apoiados da mesma forma.

Que qualidades considera essenciais num bom bombeiro? Altruísmo, disponibilidade, capacidade física e capacidade psicológica. Ao longo da carreira, um bombeiro vive situações difíceis e precisa de resiliência. Também são importantes a disciplina, o rigor, a capacidade intelectual e o sentido de equipa.

Num teatro de operações, como se decide combater ou não combater? Quem comanda não se pode envolver demasiado na manobra. Se estiver demasiado próximo da acção, deixa de conseguir ver o todo. Por vezes, a equipa quer avançar, mas quem está atrás percebe que aquela pode não ser a prioridade ou que o risco é elevado. É uma gestão entre a coragem necessária e a prudência que protege as equipas. Depois é fundamental explicar a razão da decisão. O diálogo evita dúvidas e ajuda a criar confiança.

Como constrói uma liderança numa estrutura onde a autoridade é indispensável? A autoridade é essencial num corpo de bombeiros e é uma obrigação legal de quem comanda. Mas essa autoridade também tem de ser reconhecida pelos outros elementos. Quem entra numa organização destas tem de saber que há hierarquia. Ao mesmo tempo, quem comanda tem de exercer essa autoridade correctamente. Podemos falhar, porque somos humanos, mas temos de corrigir e dialogar. A liderança não se faz apenas com ordens.

Esteve numa missão de combate a incêndios no Chile. O que trouxe dessa experiência? Trouxe gratidão por ter tido essa oportunidade e também uma leitura diferente daquilo que às vezes se diz em Portugal. Fala-se muito do Chile como exemplo nos incêndios rurais, mas aquilo que vivi mostrou-me que não é exactamente como por vezes se quer vender. A nossa forma de combater incêndios rurais é, no meu entendimento, mais adequada, embora tenha de ser aperfeiçoada, nomeadamente na maquinaria e na gestão de combustível. No Chile vi muita resiliência da população, mas também situações em que a nossa estratégia teria resolvido muitos problemas.

Como olha para a possibilidade de regresso a uma organização distrital da Protecção Civil? Quando trabalhávamos por distritos, trabalhávamos bem, e ninguém está a julgar o passado. Mas, no meu entendimento e no de muitos colegas do Médio Tejo, a organização em sub-regiões melhora a proximidade, a disponibilidade e a articulação com o poder local. As autarquias foram envolvidas em investimentos, fundos comunitários e aquisições conjuntas. Foram investidos quase cinco milhões de euros em veículos e módulos para os 11 municípios da sub-região e foi lançado um concurso de quase meio milhão de euros para módulos de tendas e equipamento de emergência. Isto é trabalho feito em conjunto.

Seria um retrocesso? Para mim, sim. Seria um retrocesso completo. Não nos revemos nessa mudança. Operacionalmente, trabalhar em

sub-região não impede pedir meios aos territórios vizinhos. Se precisarmos de Vila de Rei, da Golegã ou da Chamusca, solicita-se e, estando disponíveis, os meios vêm. Territórios mais pequenos não significam menor capacidade; podem significar mais proximidade e melhor coordenação.

Que ambições tem ainda para os Bombeiros de Sardoal? Quero continuar a contribuir para que o corpo de bombeiros esteja preparado, equipado e organizado para responder às necessidades da população. Mais equipamentos, viaturas, formação, reforço de meios humanos e melhores condições de trabalho. Nenhum corpo de bombeiros pode dizer que está completamente fechado ou acabado.

Já sabe quando deixará de ser comandante? A minha comissão como comandante foi renovada em Fevereiro e é de cinco anos, mas isso não significa que amanhã cá esteja obrigatoriamente. Uma coisa tenho certa: serei sempre parte da solução, nunca do problema. Enquanto estiver, estarei disponível para servir. Internamente há pessoas válidas, mas o lugar é ocupado por concurso público e essa decisão pertence à câmara municipal.

E quando sair, que missão gostaria de sentir que cumpriu? Ainda estou longe da reforma, embora já não falte assim tanto. Gosto muito de estar no Sardoal e tenho dificuldade em pensar que vou estar longe daqui, mas nunca fecho portas. No plano pessoal, interessa-me muito a gestão florestal. Gostava de me dedicar à gestão de áreas florestais, porque é uma realidade que conheço e vivenciei muito.