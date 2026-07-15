Pedro Gamado leva Portugal ao Campeonato do Mundo de Fundo Mar

Não é só no futebol que Portugal quer brilhar num Campeonato do Mundo. Em modalidades menos mediáticas também há jovens portugueses a afirmarem-se ao mais alto nível e um desses exemplos está na Póvoa de Santa Iria. Pedro Gamado, de 17 anos e residente na cidade, alcançou um 5.º lugar absoluto no Campeonato Nacional de Sub-21 de Fundo Mar, resultado que lhe garantiu a convocatória para a selecção nacional e a oportunidade de representar Portugal no Campeonato do Mundo, que decorre entre 3 e 10 de Outubro na Toscana, em Itália.

Este resultado assume um significado ainda maior porque foi alcançado logo no primeiro ano de Pedro Gamado na categoria Sub-21. Depois de ter conquistado o título regional na época anterior, entrou no campeonato nacional consciente das dificuldades mas acabou por surpreender. “Sabia que estava ali gente com muito mais experiência mas ao mesmo tempo também acredito que seja devido ao muito trabalho que tenho feito”, explica a O MIRANTE.

A história de Pedro Gamado com o mar começou cedo e nasceu em família. Antes da competição, veio o convívio, o tempo partilhado e o gosto por estar ao ar livre. “Foi influência do meu pai. Ele pescava, vi-o pescar e comecei a ir com ele”, conta. Com o tempo, aquilo que começou como passatempo transformou-se num compromisso competitivo. Hoje compete em surfcasting - pesca desportiva praticada a partir da costa - modalidade onde a leitura do mar, a técnica e a adaptação contam tanto quanto a experiência e, claro, alguma sorte.

“Pode haver talento mas a sorte também está presente. Chegamos à praia e precisamos de reconhecer como está o estado do mar, para onde se vai lançar, perceber onde é que o peixe anda. Se não é o tipo de peixe que está a sair, é necessário usar iscos diferentes, formas de pescar diferentes, as linhas são diferentes”, explica.

Falta de clube no concelho obriga a sair

Ao longo do seu percurso desportivo já praticou vários desportos, desde futebol no União Atlético Povoense ao triatlo no Alhandra Sporting Club. Mas para praticar pesca desportiva federada foi obrigado a sair do concelho, para o Clube Desportivo de Paço de Arcos, por falta de aposta na modalidade no concelho de Vila Franca de Xira. “É uma pena não se apostar mais na pesca no concelho, seja na vertente profissional ou lúdica. Seria um bom ponto de iniciação dos jovens a este desporto”, defende.

O momento que mais marcou o campeonato nacional foi precisamente a prova que lhe abriu as portas do Mundial. Numa decisão estratégica, alterou a abordagem da pesca e conseguiu capturar um robalo com cerca de 50 centímetros, num mar difícil e com condições exigentes - um momento decisivo para a classificação final. “Por enquanto estou tranquilo quanto ao mundial, mas sei que vou estar nervoso. Não sei o que vem por aí, nunca pesquei em Itália”, admite.