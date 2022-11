Jantar em Fátima juntou 250 empresários para falar sobre medidas de desenvolvimento do concelho

A ACISO – Associação Comercial de Ourém juntou cerca de 250 empresários em Fátima num jantar/convívio para discutir medidas e estratégias que ajudem ao desenvolvimento económico e social do concelho. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, foi o convidado de honra e aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho desenvolvido pela ACISO e a relação próxima que tem mantido com as empresas do concelho.

O autarca salientou que o município tem trabalhado para ser um parceiro privilegiado das empresas e dos empresários oureenses. “Os empresários e as empresas são a força motriz do nosso concelho. São o garante do presente e a alavanca que nos embala para um futuro ainda melhor”, disse.

Luís Albuquerque sublinhou que a autarquia vai continuar a trabalhar na relação de proximidade com as empresas, que diz ter saído reforçada depois do contexto pandémico. “Soubemos caminhar de mãos dadas ultrapassando, na maioria dos casos, a crise de forma estoica”, vincou, enumerando algumas das medidas de apoio que a autarquia implementou como forma de mitigar a crise e ajudar as empresas a ultrapassar as dificuldades impostas pela pandemia.

Purificação Reis, presidente da direção da ACISO, deu as boas-vindas aos convidados e falou sobre o contexto actual do mundo empresarial, com especial incidência sobre a actividade económica no Concelho de Ourém.

Paulo Portas, antigo vice-primeiro-ministro no Governo de Pedro Passos Coelho, também marcou presença no jantar e falou sobre as “tendências geopolíticas e geoeconómicas num mundo instável”.

Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.