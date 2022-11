Alunos da Escola do Vale do Tejo deram outro sabor ao Galardão Empresa do Ano

Podem passar despercebidos entre as centenas de convidados mas arrancam elogios a quem prova as suas iguarias servidas com rigor e profissionalismo. Há vários anos que os alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo marcam presença nas galas de entrega de prémios de O MIRANTE. São os primeiros a entrar e dos últimos a sair.

Fato preto, camisa branca, laço centrado no pescoço, cabelos penteados, postura recta e braços alinhados a segurar bandejas de petiscos cuidadosamente confeccionados e decorados é a imagem replicada ao longo do percurso que dá as boas-vindas os convidados para a cerimónia do Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE, no Convento de São Francisco, em Santarém. Os olhos de quem pisa o percurso pousam, sem excepção, nos salgados e doces coloridos perfilados nas bandejas mais do que nos rostos que as seguram. De cada prova sai um comentário ou expressão positiva, mas o que a maioria desconhece é que aquelas miniaturas foram preparadas por alunos dos cursos técnicos de Cozinha e Pastelaria, e Restaurante e Bar da Escola Profissional do Vale do Tejo.



Duas horas antes da cerimónia começar ultimavam ali mesmo, numa sala do convento, os últimos pormenores do menu, com a ajuda dos chefs José Pereirinha, Rita Santos e Bruno Póvoas. “Põe-se a cobertura, uma fruta, uma pétala, porque os detalhes fazem a diferença e os olhos são os primeiros a comer”, diz-nos o chef e professor José Pereirinha, antes de se preparar para distribuir tarefas aos alunos encarregues de apresentar as iguarias aos convidados. Depois explica que tudo o que chegou ao convento “quase pronto” esteve a ser confeccionado na escola desde as 09h30. “Uns fizeram as massas, outros as bases, os recheios...Todos querem participar nestes eventos porque é um desafio”, afirma.



