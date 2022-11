350 atletas premiados em Vila Franca de Xira

Atleta Do Ano, Treinador do Ano e Atleta Revelação foram alguns dos prémios entregues na noite de 18 de Novembro na 12ª edição da Gala de Mérito Desportivo de Vila Franca de Xira que se realizou no Ateneu Artístico Vilafranquense.

Foram 350 os atletas que subiram a palco, entre os galardões do Ano e os prémios de mérito Pedro Alves, Carlos Lopes e Baptista Pereira, que procuram reconhecer o esforço e talento dos atletas do concelho em 13 modalidades a nível regional, nacional e internacional. No evento houve ainda tempo para momentos de dança com a Escola de Dança Dance Life Academy, ginástica com os atletas da Sociedade Euterpe Alhandrense, danças de salão da UDCAS e uma demonstração de karaté da Escola de Karaté Pedro Duarte.

Inês Salgueiro, da Escola de Karaté Pedro Duarte foi eleita a Atleta Feminina do Ano, Diogo Matos da Natação Adaptada do Sporting Clube de Portugal foi eleito Atleta Masculino do Ano, Afonso Ribeiro do Kempo da UDCAS recebeu o galardão de Atleta Revelação do Ano, Rui Câncio, do Alhandra SC e da Federação Portuguesa de Canoagem, foi eleito Treinador do Ano e o AHEAD Clube de Ténis foi eleita equipa do ano. O evento que contou com a presença de autarcas e líderes associativos de todo o concelho, contou ainda com a entrega do galardão de Carreia ao Sensei João Cordeiro, a título póstumo.