Atletas da Associação de Futebol de Santarém distinguidos pelo mérito escolar

Os jogadores de futebol e futsal de formação Afonso Galvão, Lourenço Paulos e Diogo Pereira foram distinguidos pela Associação de Futebol de Santarém (AFS) e McDonald's de Santarém pelo bom desempenho escolar na época e ano lectivo de 2020/2021. A cerimónia de entrega dos prémios e diplomas decorreu na sexta-feira, 18 de Novembro, no restaurante McDonald's de Santarém.

A iniciativa tem como objectivo incentivar a dedicação ao estudo, a promoção do saber em todos os seus níveis e premiar o mérito, numa cultura de valorização da excelência junto dos atletas de formação inscritos na AFS.

“Tratam-se de jovens excepcionais não só têm um desempenho fora de série na prática do desporto como também na escola, o que nem sempre é facilmente conciliável”, sublinhou a proprietária do restaurante McDonal's de Santarém, Maria Emília Santos.

Para o presidente da direcção da AFS o exemplo destes atletas contribui “de maneira decisiva para desmistificar a ideia de que quem pratica desporto não tem tempo para estudar”. “Estão no caminho certo porque dos 200 mil que praticam futebol em Portugal nem 1% é que pode chegar ao profissionalismo do futebol e viver do futebol”, afirmou, destacando o esforço dos pais e dirigentes desportivos para que estes jovens continuem a praticar as modalidades desportivas e sejam, em simultâneo, bons alunos.

Afonso Galvão, de 15 anos, é aluno da Escola Secundária de Coruche e joga nos Iniciados do Clube Associativo Desportivo (CADE) de Coruche, tal como o Juvenil Lourenço Paulos, de 17 anos. Diogo Pereira, actualmente a frequentar a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra jogava à época no escalão de Juniores do Clube Desportivo Vilarense (Ourém). Esta época veste a camisola pelos seniores.

Cada atleta premiado recebeu um diploma, um prémio monetário no valor de 250 euros para a compra de material escolar e dois bilhetes para assistir, em Portugal, a um jogo da Selecção Portuguesa de Futebol. Na cerimónia foram também reconhecidos, com atribuição de menções honrosas, os clubes e os agrupamentos de escolas onde os alunos/atletas distinguidos estão ou estavam à época inscritos.