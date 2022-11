Escola Secundária do Cartaxo celebrou 42 anos ao serviço da comunidade

A Escola Secundária do Cartaxo comemorou o 42º aniversário no dia 17 de Novembro com uma festa realizada no auditório da Quinta das Pratas, no Cartaxo. A cerimónia contou com a entrega de prémios de excelência e mérito e reconhecimento dos professores que se aposentaram neste ano lectivo e com a atribuição de um prémio monetário, patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola, ao aluno ou aluna que se destacou pelo seu trabalho, tendo sido contemplada a aluna Margarida Ferreira.

A sessão contou com animação musical proporcionada por alunos, tendo também sido cantado o hino da Europa pelos jovens participantes nos programas Erasmus. No final cantou-se os parabéns à escola com a promessa de que, no próximo ano, a festa será em casa, na escola que actualmente está a receber as há muito ambicionadas obras de requalificação. Na sessão estiveram presentes o director do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, Jorge Tavares, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, a vereadora da Educação, Maria de Fátima Vinagre, e ainda de outros representantes da autarquia, para além da comunidade escolar.