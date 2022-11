O “Maior Presépio do Ribatejo" junta 500 figuras e vai ser exibido em Santarém

O artesão Eurico Ribeiro volta a expor as peças que cria e que dão origem a uma representação muito própria do presépio, onde não faltam motivos da região

Eurico Ribeiro volta a expor o "O Maior Presépio do Ribatejo" em Santarém durante a época natalícia, integrando o programa de animação Reino de Natal que vai decorrer a partir de 7 de Dezembro e durante um mês no centro histórico da cidade. O presépio do artesão da Póvoa de Santarém conta com 500 figuras originais, feitas pelo próprio e é uma das atracções da quadra natalícia na capital de distrito. Nele estão representados monumentos, festas, artes e ofícios e paisagens da região numa profusão de imagens e cores que encanta os visitantes e onde não faltam os emblemáticos campinos a adorar o menino Jesus.

FOTOS DR