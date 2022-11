A violência não está na moda no Forte da Casa

Chamar a atenção para a temática da violência foi o principal objectivo do desfile “A violência não está na moda”. Com a mensagem de que o silêncio das pessoas à volta do tema não pode continuar, este foi um desfile diferente que trouxe para a passarela um tema de extrema importância para todos. A inclusão teve também o seu papel de destaque, uma vez que os modelos escolhidos para pisar a passarela não se prenderam a padrões ou estereótipos. Dos mais novos ao mais velhos, foram os utentes da Cercipóvoa e do Centro Comunitário da Póvoa de Santa Iria que vestiram as peças de roupa cedidas pelo comércio local e que ajudaram a promover a inclusão no evento.