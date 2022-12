Tomar inaugura Centro Mágico de Natal

Destinado a todos, mas com especial atenção para os mais pequenos, o espaço apela ao imaginário do Natal com diversas atracções: a Casa do Pai Natal, a majestosa Árvore de Natal com um Atelier de Duendes, sem esquecer o Comboio de Natal e o Carrossel Parisiense.

Quem visita o Centro Mágico de Natal pode ainda aproveitar para fazer compras ou deliciar-se no Mercadinho de Natal. Anabela Freitas, presidente da câmara, inaugurou o espaço e deixou o convite à população para que visite o espaço durante a quadra natalícia.