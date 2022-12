Eyes For You já abriu em Santarém

Abriu esta quinta-feira, 1 Dezembro, em Santarém, a Eyes For You

Abriu esta quinta-feira, 1 Dezembro, em Santarém, a Eyes For You, uma óptica situada na Rua Vasco da Gama, Bloco B nº 1A. Os empresários Hugo Bicho e Filipa da Fonseca Bicho receberam uma centena de amigos e familiares num ambiente descontraído e ao som da música da DJ Miss Pink. Na abertura do espaço esteve o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, o administrador executivo do grupo Optivisão, André Brodheim, e Isabel Neves, figura do Shark Tank Portugal e fundadora da Associação de Empresárias Portuguesas.