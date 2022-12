Artesanato e desporto animam fim de semana na UDCAS

O pavilhão da União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho (UDCAS) recebeu no fim de semana de 3 e 4 de Dezembro mais uma edição da Mostra de Artesanato inserido no projecto Mercados de Natal da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.

Roupas em malha, adornos em crochê, quadros em ponto cruz, cadernos, colares, brincos, enfeites de natal, bonecos de feltro e tecido, impressões em tela e madeira, foram alguns dos produtos que os visitantes puderam apreciar e adquirir durante o fim de semana. No sábado houve uma apresentação da equipa de Kempo da UDCAS e no domingo uma apresentação do grupo de dança do clube.

