40 duplas disputaram torneio de Padel em Rio Maior

Luís Gomes e Rita Ricardo foi a dupla vencedora do torneio Sal & Natal no X3 Indoor Padel de Rio Maior, tendo derrotado na final a dupla Luís Paulino e Francisca Silveira. A competição decorreu no sábado, 3 de Dezembro, teve a participação de 40 duplas mistas que fizeram 176 jogos durante todo o dia.