Inclusão foi tema das Jornadas Sociais e da Saúde em Abrantes

Tiveram lugar no Edifício Pirâmide, esta terça-feira, 6 de Dezembro, as Jornadas Sociais e da Saúde, organizadas pelo Município de Abrantes.

"A inclusão faz Abrantes" foi o tema que serviu de mote à primeira edição das Jornadas Sociais e da Saúde de Abrantes, que contaram com a presença de Isabel Rodrigues, secretária de Estado da Igualdade e das Migrações.

Os painéis incidiram sobre o envelhecimento activo e a segurança dos idosos, a experiência do município no acolhimento aos refugiados e as vítimas de violência doméstica.