Animação e emoção nos 54 anos da Fundação CEBI de Alverca

A Fundação CEBI de Alverca celebrou na tarde de quarta-feira, 7 de Dezembro, os seus 54 anos de vida com uma gala em que distinguiu os alunos de mérito e os colaboradores com mais de 20 anos de serviço. A cerimónia contou com a presença, entre outros, da presidente do conselho de administração da CEBI, Ana Maria Lima e do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. O convidado da cerimónia, Emílio Rui Vilar, adoeceu e não pôde estar presente.

A entrega de diplomas aos alunos dos quadros de excelência, mérito, valor e galardão desportivo foi um dos momentos de maior emoção da tarde, sendo distinguidos várias dezenas de alunos. Também houve espaço a actuações artísticas, ao piano com Carolina Marques e Leonor Silva e nas danças com o grupo Acro CEBI do Colégio José Álvaro Vidal.