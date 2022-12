Comissão de utentes da Castanheira quer soluções para estação de comboios

Casas de banho fechadas, bilheteiras que nunca abriram, nenhum segurança ou funcionário à vista, falta de transportes públicos nas imediações, assaltos em plena luz do dia e roubos de catalisadores no parque da estação são alguns dos problemas relatados pela comissão de utentes da Castanheira do Ribatejo em relação à estação de comboios da vila. Na tarde de quarta-feira, 7 de Dezembro, promoveram um encontro na estação para alertar para os problemas. O encontro contou com a presença da vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira, eleita pela coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), Ana Afonso.