Reunião do BNI MATER LUX em Fátima

O Hotel Cinquentenário, em Fátima, recebeu na manhã desta quarta-feira a reunião 200 do grupo BNI MATER LUX, que coincidiu com a comemoração do 4º aniversário do grupo. O grupo conta com 25 membros associados.

Na reunião comemorativa estiveram os 25 associados e cerca de 90 empresários convidados. Em quatro anos o grupo já transacionou cerca de oito milhões de euros.

O grupo é presidido por Pedro Santos e tem como vice-presidente Lígia Pinto. Esteve presentes o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, bem como Carina Oliveira, Purificação Reis e Humberto Silva.