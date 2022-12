Vila Franca de Xira palco de uma vigília pela saúde

O descontentamento pela falta de médicos de família juntou uma centena de pessoas no largo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a 6 de Dezembro, numa vigília que contou com discursos da Comissão de Utentes de Saúde de Alverca do Ribatejo e da Comissão de Utentes de Arcena e Bom Sucesso, promotores da vigília. Discursaram ainda os representantes das comissões de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, Povoa de Santa Iria e Forte da Casa, Vialonga, da Associação de Utentes de Vila Franca de Xira, da Comissão de Utentes de Benavente, do Movimento de Utentes de Serviços Públicos (MUSP) e do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Foram duas horas onde ecoaram palavras de ordem e onde foi pedido a rápida intervenção nos problemas que prejudicam a saúde de dezenas de milhares de pessoas. No final do evento ficou marcada mais uma vigília, com cordão humano, desta vez em junto do centro de saúde de Alverca do Ribatejo, a 28 de Janeiro de 2023.