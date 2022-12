Mais 94 enfermeiros formados na Escola Superior de Saúde de Santarém

A Escola Superior de Saúde de Santarém formou mais 94 enfermeiros que iniciam agora a sua vida profissional. Os novos licenciados estiveram esta sexta-feira, 9 de Dezembro, na sessão de encerramento do 33º Curso de Enfermagem -1º Ciclo no auditório da Escola superior de enfermagem.

Os licenciados foram apresentados um a um e receberam as insígnias "que são um símbolo da enfermagem", disse Hélia Dias, directora da escola no seu discurso. Os finalistas leram em conjunto o Compromisso de Honra "símbolo da transição de estudantes para profissionais".

Foram ainda atribuídos os dois prémios que têm o nome de dois enfermeiros fundadores da Escola de Saúde. O prémio Albergaria Martins "premeia o estudante que para além da classificação obtida e da assiduidade mostrou ao longo do curso interesse e adequadas relações interpessoais e identificação com a profissão". Na opinião da maioria dos estudantes do curso e dos professores, Francisca Marcelino Amorim foi quem mereceu receber o prémio Albergaria Martins.

O Prémio Enfermeiro Ernesto da Fonseca "é atribuído a quem tenha feito estágio no hospital distrital de Santarém e que mais se tenha destacaram em contexto de ensino clínico no estágio de integração à vida profissional" e foi entregue a Ana Catarina de Oliveira, Laura Aleixo e Francisca Marcelino Amorim.