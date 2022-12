Bombeiros do Município de Tomar com equipa renovada

Foram promovidos quatro recrutas voluntários a bombeiros de terceira e apresentados 16 novos operacionais para os Bombeiros do Município de Tomar.

Decorreu no sábado, 10 de Dezembro, a cerimónia de compromisso de honra e de promoção dos recrutas a bombeiros sapadores e dos estagiários a bombeiros voluntários no Pavilhão Nuno Álvares Pereira, em Tomar.

Foram promovidos quatro recrutas voluntários a bombeiros de terceira e apresentados 16 novos operacionais para os Bombeiros do Município de Tomar, resultado de um concurso público da autarquia.

"Foi um concurso público a nível nacional", explicou Anabela Freitas, presidente da câmara a O MIRANTE, que considerou que com estas contratações, a corporação tomarense "fica muito próxima do ideal". "Está prevista a contratação de mais 10 membros, estabilizando o quadro que temos para o próximo ano", disse a líder da autarquia.

