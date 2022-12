Alhandra Sporting Club apresenta equipa de triatlo

Mais de 100 nomes foram chamados no domingo, 11 de Dezembro, na apresentação da equipa de triatlo do Alhandra Sporting Club, em frente ao pavilhão da Secção Náutica, pela voz de Susana Ferreira, presidente da secção de natação e triatlo. Este foi um momento criado pela direcção do clube para promover a interação entre elementos da equipa e que juntou familias e amigos ao redor do desporto, convívio e boa disposição. A tarde começou com um almoço de equipa que se estendeu até ao final da tarde, com pais e filhos a desfrutarem da companhia e boa disposição em conjunto e onde a chuva também marcou presença.