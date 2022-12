Alhandra Sporting Club distingue sócios em dia de aniversário

A sede do Alhandra Sporting Club foi palco de uma sessão solene onde foram premiados os sócios com 25, 50 e 75 anos de casa, num evento integrado nas celebrações do centésimo primeiro aniversário do clube. Cerca de uma dezena de sócios foi agraciado com um pin comemorativo de um quarto de século e de meio século de casa, à excepção de quem celebrou três quartos de século com o ASC ao peito, que foi agraciado com uma placa comemorativa. No evento estiveram presentes sócios, parceiros do clube, o vereador da Câmara de Vila Franca de Xira, João Pedro Baião e Mário Cantiga, presidente da União de Freguesias de Alhandra e Calhandriz e que é também presidente da assembleia-geral do clube.