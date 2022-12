Clube de Ténis de Torres Novas distingue melhores atletas dos últimos três anos

Após dois anos de paragem devido à pandemia, o Clube de Ténis de Torres Novas (CTTN) voltou a realizar a sua gala na última sexta-feira, 9 de Dezembro, no Pavilhão da Sociedade Filarmónica Lealdade União Ribeirense, Ribeira Ruiva.

Após dois anos de paragem devido à pandemia, o Clube de Ténis de Torres Novas (CTTN) voltou a realizar a sua gala na última sexta-feira, 9 de Dezembro, no Pavilhão da Sociedade Filarmónica Lealdade União Ribeirense, Ribeira Ruiva.

Na cerimónia, depois do jantar onde estiveram cerca de 150 pessoas, foram distinguidos os melhores atletas dos últimos três anos, pertencentes ao maior clube da modalidade nos distritos de Santarém e Leiria. Para além de Torres Novas, a acção do CTTN estende-se a Alcanena e a Minde, envolvendo cerca de 200 praticantes.