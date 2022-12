Motoclube Toda a Roda fez actividade de Natal que incluiu visita à escola da Freixianda

Os elementos do grupo distribuíram lembranças a todas as crianças.

O Motoclube Toda a Roda na Freixianda, concelho de Ourém, desenvolveu uma actividade no dia 9, que consistiu numa visita ao jardim-de-infância e escola primária da localidade, tendo os elementos do grupo distribuído lembranças a todas as crianças. O motoclube desafiou os alunos a fazerem um desenho para entregarem ao Pai Natal e suas ajudantes. A iniciativa do motoclube incluiu ainda uma visita à secção da Freixianda dos Bombeiros Voluntários de Ourém, com a entrega de um bolo-rei e uma visita ao supermercado Aqui Fresco.