Professores continuam em greve em Vila Franca de Xira

Cerca de uma centena de professores do concelho de Vila Franca de Xira estiveram reunidos em frente à Câmara de Vila Franca de Xira no final da tarde de 12 de Dezembro. Durante cerca de duas horas sopraram apitos e buzinas como forma de demonstrar o descontentamento com o futuro da profissão. Os professores exigem explicações sobre a municipalização das escolas, a falta de progressão das carreiras, a falta de obras nas escolas e o fraco financiamento para projectos inovadores nas escolas. Esta é mais uma acção que precede a greve que realizaram na manhã de hoje e no dia 9 nas escolas com vários níveis de adesão, algo que preocupa os professores, que procuram total apoio dos colegas nas suas reivindicações.