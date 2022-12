Parte dos passadiços de Ortiga destruídos pela água

Os passadiços de Ortiga, no concelho de Mação, ficaram parcialmente destruídos na manhã desta quarta-feira, arrastados pelo forte caudal do rio Tejo.

Os passadiços de Ortiga, no concelho de Mação, ficaram parcialmente destruídos na manhã desta quarta-feira, arrastados pelo forte caudal do rio Tejo. Os passadiços não resistiram à forte corrente do rio provocada pelas descargas da barragem de Belver.

Inaugurados a 25 de Fevereiro por Ana Abrunhosa, os passadiços fazem parte da Rota das Pesqueiras e das Lagoas do Tejo, e têm 1,2 quilómetros de comprimento. Representaram um investimento de mais de 300 mil euros, comparticipados a 85%.