Mola Solta inaugura showroom e apresenta novo projecto

A Mola Solta tem um novo showroom, que foi inaugurado no dia 15 de Dezembro. No espaço, em Alcanena, pode ver a nova coleção de produtos da empresa. Com o novo showroom foi também apresentado o novo projecto do grupo: Azimod - casas modulares.

A Mola Solta em conjunto com a 2Unique trabalham as marcas 2-Sleep, Azimod, Literie de Luxe e Even.

A Mola Solta é especialista em restauro, recuperação de mobiliário estofado e estofo automóvel.

A 2Unique dedica-se à produção e comercialização de mobiliário e decoração, principalmente no sector hoteleiro e restauração com soluções à medida e chave na mão. Faz desde o hotel, ao hostel ou ao alojamento local.