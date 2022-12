Desfile de Natal em Coruche com mais de 500 participantes

A vereadora da Educação, Fátima Galhardo, realça a importância desta iniciativa pela participação de alunos do 5° ao 12° ano, da Escola Profissional de Coruche e do Agrupamento de Escolas de Coruche, numa animação com 500 alunos, num ano em que o município assumiu as transferências de competências na área da Educação até ao 12° ano.