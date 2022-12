Entrega de diplomas a adultos do Agrupamento de Escolas Templários

O Agrupamento de Escolas Templários, em Tomar, fez a entrega de diplomas a adultos, no âmbito do Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências aos alunos que frequentaram esta formação no agrupamento, numa cerimónia que contou com a presença dos representantes da Comissão Directiva do POCH e da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, bem como do director do agrupamento, Paulo Bacelar Macedo e do presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Templários, Nuno Gomes.