"A mulher que deixava corações na calçada" foi apresentado em Azambuja

No final de tarde de tarde de terça-feira, 27 de Dezembro, a Biblioteca Municipal de Azambuja foi palco da apresentação da primeira obra do novo autor da terra, Rui S. Antunes, intitulada "A mulher que deixava corações na calçada". A obra, composta por 13 contos, relata histórias de amor, desde o amor maternal ao amor entre duas crianças. Juntamente com o autor esteve Manuela Duarte, uma amiga e influência de longa data na vida do escritor que apresentou e comentou a obra. Entre sorrisos e boa disposição o autor e a convidada dissecaram o livro, debatendo sobre a origem das personagens, as suas histórias, os desafios de escrever e as mensagens em cada conto.