São Silvestre animou ruas de Alverca

Mais de uma centena de corredores participou no último treino do ano

A sexta edição da São Silvestre Pirata voltou a sair à estrada na noite de quinta-feira, 29 de Dezembro. Organizado pelos Alverca Urban Runners, a tradição do último treino do ano contou com mais de uma centena de participantes que percorreram 10 quilómetros de corrida e 5 quilómetros de caminhada pelas ruas de Alverca do Ribatejo. O evento teve ainda um lado solidário, com a angariação de verbas a favor dos Bombeiros Voluntários de Alverca e bens alimentares para a Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais (AIPNE).