Alhandra foi palco de uma concentração pela saúde

O descontentamento pela falta de médicos de família juntou mais de uma centena de pessoas em frente ao centro de saúde de Alhandra, na quinta-feira, 5 de Janeiro. Foi mais de uma hora onde ecoaram palavras de ordem e onde foi pedido a rápida intervenção municipal para ajudar a resolver um problema da responsabilidade do Ministério da Saúde e que está a prejudicar a saúde de dezenas de milhares de pessoas.

No final do evento ficou marcada mais uma vigília, com cordão humano, desta vez em junto do centro de saúde de Alverca do Ribatejo, a 28 de Janeiro.