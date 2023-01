Ferreira do Zêzere cantou os Reis na sede do Grupo de Pias

A tradição manteve-se na noite de Reis no concelho de Ferreira do Zêzere. A sala da sede do Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo de Pias encheu-se na noite de sexta-feira, 6 de Janeiro, para a tradicional iniciativa "Cantares dos Reis".

Passaram pelo palco o Agrupamento de Escuteiros 988, a Associação de Dornes, as filarmónicas Frazoeirense e Ferreirense, a Casa do Povo, a Comissão de Finalistas da Escola Pedro Ferreiro, o Grupo Folclórico do Bêco de Santo Aleixo, o Rancho de Alqueidão de Santo Amaro, o Rancho da Vila de Pias, a Universidade Sénior e ainda uma prestação dos próprios membros da Câmara Municipal, liderados pelo acordeão do presidente, Bruno Gomes.

No final foram postas as mesas com um lanche para todos e a festa não parou. As concertinas de Dornes animaram até altas horas os presentes.