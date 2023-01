Santarém homenageou Marquês de Sá da Bandeira

Cumpriu-se mais uma vez a tradição e, no dia 6 de Janeiro, a Câmara de Santarém e a Academia Militar prestaram tributo ao General Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, mais conhecido como Marquês de Sá da Bandeira, na data em que se assinalou o 147º aniversário da sua morte. A cerimónia decorreu junto à estátua do militar e estadista oitocentista, na Praça Sá da Bandeira. Participaram na homenagem o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, o comandante da Academia Militar, Major-General João Loureiro Magalhães, diversos vereadores e outras individualidades, bem como familiares do homenageado.

“Esta é uma forma de reconhecimento ao Marquês de Sá da Bandeira pelo homem de ideais, um combatente permanente pela liberdade e pela igualdade”, disse Ricardo Gonçalves. Depois da deposição de uma coroa de flores junto à estátua do marquês e de uma alocução alusiva à sua personalidade, vida e obra, a homenagem prosseguiu no cemitério de Santarém, onde também foi depositada uma coroa de flores no túmulo do Marquês de Sá da Bandeira e proferida uma oração pelo capelão da Academia Militar.

FOTOS – CM Santarém