Associação abriu portas para doar roupa em Salvaterra e Muge

Associação “Há de Haver” entregou cerca de 500 peças de roupa e calçado no edifício do Celeiro da Vala em Salvaterra de Magos e no Mercado Municipal de Muge.

A Associação de solidariedade “Há de Haver” dinamizou, no passado domingo, 8 de Janeiro, a iniciativa “Estendal Solidário”. Ao longo do dia, no edifício do Celeiro da Vala em Salvaterra de Magos e no Mercado Municipal de Muge, foram doadas cerca de 500 peças de roupa a mais de 80 pessoas.

A adesão à iniciativa foi superior na vila de Muge e a roupa de homem teve que ser reposta ao final da manhã para atender às necessidades de quem por lá passou. O presidente da Associação, Ricardo Cipriano, relembra que, a par desta iniciativa, decorre também a “Sextas-feiras Solidárias” em que a sede da Associação, na escola do Estanqueiro em Foros de Salvaterra, abre ao público para entregar roupa e calçado a quem mais precisa.