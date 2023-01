Cantou-se as Janeiras em Vila Franca de Xira

A tradição manteve-se e Vila Franca de Xira cantou as Janeiras. Na noite de 9 de Janeiro, a Fábrica das Palavras foi o palco que recebeu os sete grupos corais do concelho que cantaram e assinalaram o Dia de Reis e o fim das festividades de Natal. Dezenas de pessoas juntaram-se para, em conjunto, proferirem votos de prosperidade para o novo ano e para momentos de convívio e muita animação. Passaram pelo palco o Grupo de Cantares Dos Reis às Janeiras, o Coro Notas Soltas, a Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da Casa, a Academia de Cultura de Vila Franca de Xira, o Grupo de Música Popular da Associação Desportiva, Cultural e Social do Parque Residencial de Vialonga, o Coro e Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena e o Coro da Universidade Sénior.