“Evento de Magos” superou expectativas na Escola Profissional de Salvaterra de Magos

A iniciativa do Dia de Reis que teve lugar na Escola Profissional de Salvaterra de Magos e que prometia uma viagem às 'raízes' do concelho encheu o auditório com capacidade para mais de 200 pessoas. O espectáculo abriu com um discurso do director do estabelecimento de ensino, Duarte Bernardo, e terminou com a actuação do cantor marinhalense Ricardo Neiva. Pelo meio, assistiram-se a vários momentos de dança e canto. Houve espaço para um coffee break proporcionado pela turma de formação modular “Peixes e Mariscos”.

No recinto exterior da escola, estiveram presentes alguns representantes da causa “Irmãos Leal” que, com a venda de bebidas e bolos, reuniram mais de 400 euros. Também a “Mel do Ribatejo”, a associação de artesãos “Ternura Popular” e a “Elsa Silva, Terapias Milenares” expuseram os seus produtos e trabalhos desenvolvidos ao longo do ano.