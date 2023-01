Coruche recebeu debate nacional com especialistas no sector da água e saneamento

Coruche foi o local escolhido pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água (APDA) para a apresentação do livro “Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços 2022”. O evento decorreu na quarta-feira, dia 11 de Janeiro, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça e contou com a ERSAR, a APA e a Águas do Ribatejo como algumas das entidades convidadas. A reutilização da água, para alguns sectores da economia, e o preço a pagar por este bem, foram alguns dos temas em discussão e com direito a questões levantadas pelos participantes.