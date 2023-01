Bayer Portugal apresenta novo projecto a agricultores

No final da tarde de quinta-feira, 12 de Janeiro, a Casa Cadaval, em Muge, foi o local escolhido pela Bayer Crop Science Portugal para o lançamento da campanha Milhos Dekalb 2023. Estiveram presentes cerca de três centenas de profissionais da área agrícola, entre produtores, distribuidores e representantes da Dekalb.

Paulo Portas, ex-vice-primeiro ministro, abriu a iniciativa com uma palestra que contou também com a intervenção de Luís Antunes, director comercial da Bayer Ibéria, Pedro Ramos, Reinaldo Pereira e Jorge Matias, cabendo a José Luís Amaro a introdução do tema desenvolvido por cada um dos oradores.

Na plateia, que continuou a debater o essencial acerca da próxima campanha do milho, encontravam-se responsáveis de várias empresas de referência na região: Paula Borrego (da Borrego Leonor & Irmãos), Jorge Neves e Tiago Silva Pinto, da Anpromis, João Coimbra, Quinta da Cholda, Pedro Pinto e Pedro Sá, da Sogepoc.