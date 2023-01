Câmara de Vila Franca de Xira recebe professores descontentes

Professores do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques Magalhães entregaram carta ao presidente

Mais de uma centena de professores do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques Magalhães, Alverca, mostraram o seu descontentamento na manhã de segunda-feira, 16 de Janeiro, com o plano de municipalização da selecção de professores e exigem mais uma vez o descongelamento dos seus salários.

Entre tarjas, cartazes e gritos de ordem, os professores entregaram em mãos uma carta a Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, onde exigem soluções para os problemas apresentados. Os professores esperam agora o envio desta carta ao ministro da educação por parte do presidente da câmara.