Loja Social de Vialonga vai apoiar quem mais precisa

O Encontro dos Núcleos Técnicos das Comissões Sociais de Freguesia da Rede Social de Vila Franca de Xira foi o palco para que na manhã de 18 de Janeiro fosse inaugurada a Loja Social de Vialonga, nas antigas instalações da Casa do Povo.

O edifício perto da junta de freguesia acolherá um espaço dedicado ao apoio social na área do vestuário, uma necessidade que tem vindo a aumentar nos últimos anos. A abertura do evento ficou a encargo do quinteto da Orquestra do Agrupamento de Escolas de Vialonga e de um discurso do presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, João Tremoço e de Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira.