Corta Mato da Secundária Marquesa de Alorna de Almeirim

A Escola Secundária Marquesa de Alorna (ESMA) em Almeirim promoveu um corta mato escolar no parque da zona norte da cidade. O Corta Mato Escolar ESMA esteve aberto a todos os alunos do agrupamento de escolas de Almeirim e as provas realizaram-se por escalões etários e de género. Na iniciativa desportiva, que decorreu na quarta-feira, 18 de Janeiro, foram apurados para a fase distrital do desporto escolar os seis primeiros classificados de cada escalão etário/sexo para representarem o agrupamento de Almeirim.

Os três primeiros alunos de cada escalão receberam medalhas e a todos foram dados diplomas de participação. A iniciativa foi organizada pelo Grupo de Educação Física da escola, com a colaboração do curso técnico profissional de Desporto (Turmas do 1ºK,2ºK e 3ºK)