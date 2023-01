Arroz Carolino dá-se a conhecer em Benavente

Na noite de 20 de Janeiro, o restaurante DWine Gulla, em Porto Alto, foi palco da primeira de várias iniciativas do programa "Arroz carolino dentro de portas" promovido pela Câmara Municipal de Benavente com o intuito de antecipar o Festival de Arroz Carolino. Quem também marcou presença foi a fadista Beatriz Felizardo.

A iniciativa decorre uma vez por mês em 11 restaurantes de todo o concelho e a segunda presença ocorrerá no restaurante Gasolinas, a 11 de Fevereiro, com a participação de Ricardo Neiva.