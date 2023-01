Cantaram-se as Janeiras em Mação dois anos depois

Após dois anos de interrupção o concelho de Mação voltou a cantar as Janeiras. A vila do Carvoeiro foi a anfitriã da 8.ª edição da iniciativa, que contou com a presença de cerca de 400 pessoas.



Foram 12 os grupos participantes: Aboboreira, Amêndoa, Carvoeiro, Chão de Codes, Gargantada, "Os Maçaenses", Pereiro, Queixoperra, Casas da Ribeira de Cardigos, Serra, São José das Matas e São Miguel.

Para o ano a iniciativa terá lugar na sede do concelho, garantiu em palco o presidente da União de Freguesias de Mação, Penhascoso e Aboboreira.