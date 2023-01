Fez-se fila para as Sopas da Nossa Terra em Ferreira do Zêzere

Foi concorrida a primeira edição de "Sopas da Nossa Terra, Feira de Enchidos e Mel", este domingo no Mercado Municipal António Teixeira Nunes, Ferreira do Zêzere.

Os visitantes fizeram fila para provar as sopas das várias colectividades presentes na iniciativa, que, segundo o presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, é para manter no próximo ano. "Queremos ter mais colectividades envolvidas", vincou Armando Cotrim.

Para além das sopas tradicionais do concelho e da região, confeccionadas com produtos locais, estiveram também em foco os enchidos de temperos tradicionais e o mel da zona. A Sociedade Filarmónica Ferreirense encerrou o evento com um mini-concerto de Boas Festas.